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Dünya

Papa'dan Suriye duası: Tüm bu yaşananlar insanlık dışı

"Şiddetin derhal durdurulması için yürekten çağrı yapıyorum"

26 Şubat 2018 10:23

Övgü Pınar

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Suriye için dua ederek "insanlık dışı" şiddetin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Pazar duası Angelus için Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda toplanan 15 bin kişiye seslenen Papa Francesco, Suriye'de son günlerde artan çatışmalara değinerek şunları söyledi:

"Bugünlerde sıklıkla, savaşın daha da yoğunlaştığı Suriye'yi, özellikle de Doğu Guta'yı düşünüyorum. Bu Şubat ayı, 7 yıldır süren çatışmaların en şiddetli seviyeye ulaştığı dönemlerden biri oldu: Aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da olduğu yüzlerce, binlerce sivil kurban; hastaneler vuruldu, insanlar yiyecek bulamıyor... Tüm bunlar insanlık dışıdır"

"Kötülüğe karşı başka bir kötülükle mücadele edilemez" diyen Papa, "Ve savaş da kötülüktür" diye ekledi.

Papa, çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yaparak, "Şiddetin derhal durdurulması, gıda ve ilaç gibi insani yardımlara erişim sağlanması ve yaralı ile hastaların bölgeden çıkarılması için yürekten çağrı yapıyorum" dedi.

Papa daha sonra meydandaki binlerce kişiyi kendisiyle birlikte Suriye için dua etmeye çağırdı ve sessizce dua etti.

Papa Francesco daha önce de Suriye için defalarca barış çağrısında bulunmuş, 2013'te Rusya'nın ev sahipliğinde toplanan G20 liderlerine bir mektup yazarak barışçıl bir çözüm için çalışılmasını istemişti. 2016'da da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yolladığı mesajla şiddetin durdurulması çağrısı yapmıştı. Papa, 2016'daki Yunanistan gezisi sırasında bir grup Suriyeli göçmeni yanına alarak Roma'ya getirmişti.

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