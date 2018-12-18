Papa'dan siyasetçilere: Her şey için mültecileri suçlamayın

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Papa Francis, "Ülkelerinin problemleri için mültecileri suçlayan ve güvensizliğe sebep olan milliyetçi liderleri" kınadı.

Papa Francis yaptığı açıklamada siyasetçilerin ülkelerinde meydana gelen her kötülüğü mültecilere yıkmaya çalıştıklarını da belirtti ve ekledi; " Umutsuzluk içindeki insanları mahrum bırakmak kabul edilemez".

Papa bunun dışında haksız kazancı olan, ırkçı, yabancı düşmanıve çevreye saygı göstermeyen liderleri de kınadı. Bunun ardından Francis siyasi liderlerin görevlerinin önemlerini iyi kavramaları gerektiğini, güvenilir olmaları gerektiğini ve iyilik için mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.