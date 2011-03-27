-PAPA'DAN SİLAHLARIN BIRAKILMASI ÇAĞRISI VATİKAN (A.A) - 27.03.2011 - Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Libya'da silahların kullanılmasına son verilmesini ve diyaloğa gidilmesini istedi. 16. Benediktus Vatikan'da pazar ayininde yaptığı konuşmada, "askeri-siyasi mesuliyet taşıyan güçlere", uluslararası organlara seslenerek, silah kullanılmasına son verilmesi çağrısında bulundu. Libyalıların da silah bırakması temennisini dile getiren 16. Benediktus, San Pietro Meydanı'ndaki konuşmasında, "sivillerin silahtan korunması için diplomasinin en zayıf görünen gizli unsurlarının dahi uzlaşma için hayata geçirilebileceğini" kaydetti. Papa Benediktus, uluslararası örgütler, siyasi-askeri yetkililere çağrısında, derhal silahların kullanılmasından vazgeçilmesi için müzakereye girilmesi gerektiğini söyledi.