Papa'dan sığınmacılarla dayanışma çağrısı



Papa Françesko, Vatikan'ın Aziz Petrus Meyanı’ndaki ayinin ardından bir konuşma yaptı. Papa, "Avrupa'daki tüm cemaatleri ve dini toplulukları, manastır ve kutsal mekanları bir sığınmacı ailesini yanlarına almaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.

Papa Françesko, bu girişime kendi görev bölgesinin öncü olacağını ve Vatikan'daki cemaatlerin de önümüzdeki günlerde yanlarına birer sığınmacı ailesini kabul edeceklerini belirtti. Papa, Avrupa'daki diğer piskoposlara da bu girişime katılmaları çağrısını yaptı.

Papa Françesko "Ölüm tehlikesi, savaş ve açlık nedeniyle kaçmak zorunda kalan on binlerce sığınmacının yaşadığı trajedi" nedeniyle bu insanlara destek olunması ve onlara açık bir şekilde umut verilmesi gerekmektedir" dedi.