T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Papa'dan sığınmacılarla dayanışma çağrısı

Sığınmacıların kabul edilmesi için çağrı yapan Papa, Avrupa'daki kiliseler ve dini topluluklardan dayanışma göstermelerini istedi.

06 Eylül 2015 20:23


Papa Françesko, Vatikan'ın Aziz Petrus Meyanı’ndaki ayinin ardından bir konuşma yaptı. Papa, "Avrupa'daki tüm cemaatleri ve dini toplulukları, manastır ve kutsal mekanları bir sığınmacı ailesini yanlarına almaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.

Papa Françesko, bu girişime kendi görev bölgesinin öncü olacağını ve Vatikan'daki cemaatlerin de önümüzdeki günlerde yanlarına birer sığınmacı ailesini kabul edeceklerini belirtti. Papa, Avrupa'daki diğer piskoposlara da bu girişime katılmaları çağrısını yaptı.

Papa Françesko "Ölüm tehlikesi, savaş ve açlık nedeniyle kaçmak zorunda kalan on binlerce sığınmacının yaşadığı trajedi" nedeniyle bu insanlara destek olunması ve onlara açık bir şekilde umut verilmesi gerekmektedir" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SığınmacılarınPapa AvrupaFrançesko Vatikan Aziz Petrus MeyanıPapa FrançeskoVatikanAvrupaFrançeskoWelle Türkçe DW/dpa/BW/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24