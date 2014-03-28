Papadan politikacılara mesaj: Yolsuzluğu seçenler affedilmez

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa, doğru yoldan sapmış olan siyasilere, "Günahlarından tövbe edenler affedilir, ancak Tanrı sevgisinden uzaklaşıp yolsuzluğu seçenler edilmez" diye seslendi.

Bir milyar 200 milyon inananı bulunan Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francesco, dün ABD Başkanı Barack Obama’yı kabul etmesinden önce, sabah erken saatlerde İtalya parlamentosunun her iki kanadının başkanları, 493 parlamenter, bazı bakanlar ve onların yardımcıları ile eski parlamenterlerden oluşan 518 siyasiyi kabul etti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Aziz Petrus Bazilikası’nda bir ayin düzenleyen Papa, politikacılara hitaben bir konuşma da yaptı. Ruhani liderin hitabının ana temasını, günümüzün siyasetçilerinin düştüğü hatalar oluşturdu.

Parti çıkarları ve iç sürtüşmelerin, yoldan sapmaya neden olduğu konusunda politikacıları uyaran Papa, “İsa Peygamber zamanında, halktan uzaklaşmış ve onu terk etmiş olan, sadece kendi ideolojisini takip edip, diğerlerininkini etmekten aciz ve yolsuzluğa saplanmış egemen bir sınıf vardı. Bu insanların kalbi, Tanrı’nın sesini duymamaya başladıkları için zamanla katılaştı” diye konuştu.

Papa bu kişilerin, ilk olarak günahkar olduklarını ve daha sonra doğru yoldan saparak, yolsuz hale geldiklerini dile getirerek, “Günahlarından tövbe edenler affedilir, çünkü Tanrı’nın merhameti bizi bekliyor. Ancak inançlarını kaybedip, Tanrı sevgisinden uzaklaşarak yolsuzluğa düşenler affedilmez. Yolsuz olanlar, zaten kendi doğrularına odaklanmıştır” dedi.