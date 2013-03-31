Papa'dan Müslümanlara teşekkür

Papa Francisco, Paskalya haftasının Kutsal Cuması’nda düzenlenen ayinde, Müslümanlara gösterdikleri dostluk nedeniyle teşekkür etti.

Katoliklerin ruhanî lideri Papa Francisco, Paskalya yortusundan önceki son ve kutsal sayılan cuma günü ilk kez “Via Crucis” (Haç Yolu) ayinini yönetti. Roma’daki Kolezyum anıtının yanında yapılan ve binlerce kişinin katıldığı ayinde, özellikle Ortadoğu'daki durumun düzelmesi için dua edildi.

Hazreti İsa’nın çarmıha gerilmesi ve ölümünün tasvir edildiği Haç Yolu ayininde, ahşap haç, Çinli papaz adayları, İtalyan aileler, Lübnan ve Nijerya’dan din adamları ile Brezilyalı gençler tarafından taşındı.

Papa Francisco yaptığı konuşmada selefi 16’ıncı Benedikt’in 2012 yılında Lübnan’a yaptığı ziyareti hatırlatarak, Müslümanların dostluğunun önemine vurgu yaptı. Papa Francisco, “Bu ülkede Hrıstiyanların Müslümanlarla birlikteliğinin oluşturduğu gücü ve güzelliği, Müslüman kardeşlerimizin ve diğerlerinin dostluğunu gördük. Bu Ortadoğu ve bütün dünya için bir işaretti: Umudun işaretiydi” şeklinde konuştu.

Paskalya yortusu nedeniyle bu gece Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda, yarın sabah da Aziz Petrus Meydanı'nda ayin düzenlenecek.