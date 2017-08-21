Papa'dan mülteciler için dünya liderlerine çağrı

Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, mülteciler ve göçmenlere nasıl davranılması gerektiği ve onlara sunulması gereken olanaklara ilişkin bir mesaj yayımlayarak, dünya liderlerine çağrıda bulundu.

Papa, Katolik Kilisesi’nin dünya çapında 14 Ocak 2018’de 104’üncüsünü kutlayacağı Mülteci ve Göçmen Günü için bir mesaj yayımladı.

Papa, vizelerin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması çağrısı yaptı

Göçmenlerin ve mültecilerin, özellikle de haysiyet ve temel haklarının garanti altına alınmadığı ülkelerine doğru keyfî ve toplu halde sınır dışı edilmelerini eleştiren Papa, bunun, sorunun kalıcı çözümü olmadığını ifade ederek, insani vizelerin kolaylaştırılıp, yaygınlaştırılması çağrısı yaptı.



Papa, ülkesindeki çatışmalardan kaçanlara “özel geçici vizeler” verilmesinin uygun olacağını ekledi.



Papa ayrıca, İtalya’da da bir süredir tartışılan, göçmen ailelerin çocuklarına doğdukları ülkenin vatandaşlığının verilmesi politikasına destek verdi.



Papa Francesco, daha fazla ülkenin “savunmasız mülteciler için” insani koridor programları uygulamasını dilediğini de ekledi.