Papa'dan kürtaja 'genel af'

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in yasak olmasına rağmen kürtaj yaptıran kadınların affedilmesi için papazlara daha fazla yetki vereceği ve dünyanın çeşitli yerlerine ‘merhamet misyonerleri’ yollayacağı bildirildi.

Papa Francis’in bu kararında tecavüz mağduru çocuğa kürtaj yaptılar diye Brezilya’da kilisenin çocuğu, annesini ve doktorları aforoz etmesindeki ‘vicdansızlık’ yatıyor. Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre kürtaj bir günah olarak kabul edilmeye devam edilecek, ancak ilk kez bir Papa, rahiplere kadınların günahlarının affedilmesi çağrısı yapıyor.

Hürriyet’in Washington Post Gazetesi’nden aktardığı habere göre 2009 yılında Brezilya’da bir hastanenin önüne bırakılan 9 yaşındaki çocuğun ikiz bebeklere hamile olduğu anlaşıldı. Çocuk üvey babasının tecavüzüne uğramıştı. Brezilya’da kürtaj yasak olmasına rağmen küçük kıza kürtaj yapılmıştı. Kız, annesi ve kürtajı yapan doktorlar kiliseden aforoz etmişti.

Vatikan’dan yaptığı açıklamada Papa Francis’in rahipleri kürtaj yaptıran kadınları affetmeleri için güçlendireceğini açıkladı. Buna göre aralık ayından itibaren Papa’nın jübile yılı dolayısıyla dünyanın dört bir yanına ‘merhamet misyonerleri’ yollanacak.

Kürtaj bir günah olarak kabul edilmeye devam edilecek, ancak ilk kez bir Papa, rahiplere kadınların günahlarının affedilmesi çağrısı yapıyor. Büyük günah sayılan ‘kürtaj’ nedeniyle kadınlar kiliseden aforoz edilebiliyordu. O dönemde Vatikan Papalık Yaşam Akademisi’nin başındaki Fisichella, bu aforoz kararını eleştirmişti.