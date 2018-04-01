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Dünya

Papa'dan İsrail askerlerine tepki: Kutsal topraklarda masumlar öldürülüyor!

Papa, Suriye'deki kıyıma son verilip insani yardımın girişine izin verilmesi çağrısı yaptı

01 Nisan 2018 19:05

Papa Francesco Paskalya Bayramı Gazze’de İsrail askerlerinin Filistinliler üstüne ateş açmasıyla ilgili olarak “Kutsal topraklarda savunmasız insanların öldürüldüğünü” söyledi. Kutsal topraklarda barış çağrısı yapan Papa Francesco çatışmaların masum insanları ayırmadığını vurguladı.

İsrail’in kuruluşundan sonra mülteci durumuna düşen Filistinlilerin geri dönüş hakkı için Gazze sınırında yapılan eylemler zincirinin ilk gününde İsrailli askerlerin ateş açması sonucu biri 16 yaşında olmak üzere 15 kişi ölmüş, yaklaşık 500 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu olayla ilgili bir soruştıurma yapılmasına dair talepleri reddetmişti.

Balkon konuşmasında 'barış' çağrısı

Reuters'da yer alan habere göre; Papa Francesco St Peter Bazilikası’nın balkonundan yaptığı geleneksel “Urbi et Orbi”  (şehire ve dünyaya) hitabında Suriye’deki kıyıma son verilip insani yardımın girişine izin verilmesi, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne de barış çağrısı yaptı.

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