-PAPA'DAN HIRVATİSTAN'IN AB ÜYELİĞİNE DESTEK ZAGREB (A.A) - 04.06.2011 - Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasını "mantıklı, doğru ve gerekli" bulduğunu belirtti. Hırvatistan'a 2 günlük bir ziyarette bulunan Papa, Zagreb'e gelirken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Siz Hırvatların AB'ye girmesinin 'mantıklı, doğru ve gerekli' olacağını ve Hırvatların çoğunluğunun da ülkelerinin AB'ye üye olacağı düşüncesinden dolayı son derece hoşnut olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. AB'nin ağır merkeziyetçi bürokrasisinin ve fazla rasyonalist kültürünün Hırvatlarda bir karamsarlık yaratmasını anladığını belirten Papa, "Belki de, Hırvatların AB'ye katılması, Avrupa ülkelerinin tarihi kültürlerinin AB'nin soyut rasyonalizmine karşı güçlenmesine yarayacak" dedi. Yüzde 88'i Katolik olan Hırvatların çoğunun, ülkelerinin AB'ye girmesiyle, dini kimliklerinin zamanla yozlaşıp yok olmasından korktuğu belirtiliyor.