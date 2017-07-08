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Dünya

Papa'dan G20 eleştirisi: Tehlikeli ittifaklar kuruluyor, yoksullara ve mültecilere zarar veriliyor!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Hamburg'da gerçekleşen G20 zirvesini eleştirdi

08 Temmuz 2017 22:50

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşan G20 ülkelerinin Hamburg’daki zirvesi kapitalizm karşıtı protestoların gölgesinde sürerken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’den bir ‘uyarı’ geldi. Papa Francis, G20’nin tehlikeli ittifaklar kurduğunu, yoksullara ve mültecilere zarar verdiğini söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Papa Francis, İtalyan gazetesi la Repubblica ile söyleşisinde, “G20 beni endişelendiriyor. Dünyanın yarısında mültecileri vuruyor ve zamanla daha da çok vuruyor….” dedi. Katoliklerin ruhani lideri, dünyanın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlikenin göç olduğunu belirterek, ‘yoksul, zayıf ve dışlanmış kişilerin göçmen istilasından korkan kişilerle yanyana bulunduğuna’ dikkat çekti.

Papa Francis, ‘çarpık dünya görüşleri olan yabancı güçler arasında çok tehlikeli ittifakları kurulmasının kendisini korkuttuğunu’ da belirterek, Amerika-Rusya, Çin-Kuzey Kore, Rusya-Suriye ilişkilerini bu tezine örnek gösterdi.

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