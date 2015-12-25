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Dünya

Papa'dan dünyaya tüketim ve hazcılık eleştirisi

Papa, Noel arifesinde, Vatikan'daki St Peter Bazilikası'nda 10 bin kişiye sesledi

25 Aralık 2015 09:50

Papa Francis, yıllık Noel konuşmasında dünyaya, tüketim ve hazcılık nedeniyle kendini kaybetmeme çağrısı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehri Devlet Başkanı Papa Francis, içinde yaşanılan dünyanın, "tüketimcilik, hazcılık, zenginlik ve savurganlı içinde olduğunu" söyledi.

Papa, Noel arifesinde, Vatikan'daki St Peter Bazilikası'nda 10 bin kişiye sesledi.

Papa geleneksel Noel konuşmasını bugün, St Peter Meydanı'ndaki balkondan yapacak.

Papa, Noel'in "bir kez daha kim olduğumuz keşfetme zamanı" olduğunu söyledi.

İnançlı insanları, yoksulluğa doğan İsa'nın çocukluğundakiyle aynı sadeliği gösterme çağrısı yapan Papa şöyle konuştu:

"Bu çocuk; tüketimcilik ve hazcılık, zenginlik ve savurganlık, gösteriş ve narsizmle, sıklıkla kendinden geçirilmiş bir dünyada, bizi ayık olarak davranmaya çağırıyor. Diğer bir değişle; sade, dengeli, tutarlı, gerekli olanı görebilir ve yapabilir bir şekilde davranmaya çağırıyor."

İtalyan polisi tören için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bazilikaya girenler arama dedektörlerinden geçerek girdi.

Muhabirler, 79 yaşındaki Papa'nın konuşmasında, görevde olduğu üç yıldır kilit kavramlar olarak belirlediği "şefkat, merhamet, empati ve adalete" vurgu yaptığını söylüyor.

 

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