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Dünya
Deutsche Welle

Papa’dan dünyaya barış çağrısı

Papa Françesko, Noel mesajında, mültecilere yardım eden devlet ve bireylere teşekkür etti.

25 Aralık 2015 16:32


Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa Françesko, geleneksel Noel mesajında, başta Ortadoğu olmak üzere dünya genelindeki krizlere değindi.

Papa Françesko, Tanrı'dan mülteci ve sığınmacılara yardım eden hükümetleri ve insanları kutsamasını istedi. Papa, “Tanrı'nın çok sayıdaki mülteci ve sığınmacıya cömert bir şekilde yardım sağlamak ve hoş karşılamak için çalışan, onlara ve sevdiklerine onurlu bir gelecek inşa etmek için yardım etmeye çalışan bireylere ve devletlere karşılığını vermesini diliyorum“ dedi.

Papa, Ortadoğu, Afrika ve diğer çatışma bölgelerine de barış çağrısında bulundu. Papa, İsrail ve Filistin arasında, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Burundi'de, Güney Sudan'da, Ukrayna'da ve Kolombiya'da barış olması için dua etti. Ve ayrıca “vahşi terör eylemi” kurbanı Hristiyanları da andı.

IŞİD yıkımına kınama

1,2 milyar Katolik'in ruhani lideri Papa ayrıca, terör örgütü IŞİD'e atıfta bulunarak, kültürel mirasın yok edilmesini kınadı.

Papa Françesko, “IŞİD tarafından yürütülen vahşet, tüm insanlığın tarihi ve kültürel mirasını bile ayırt etmiyor“ dedi.

Terör örgütü IŞİD, Palmira'daki antik yapılardan kiliselere ve Müslüman mezarlarına kadar kendi İslam yorumuna uymayan her yerin yıkılması yönünde bir kampanya yürütüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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