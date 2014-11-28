Papa’dan dinler arası diyalog çağrısı



Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Erdoğan ve Papa, ortak bir basın açıklaması yaptı.

Görüşmede farklı düşündükleri bir konunun hemen hemen hiç olmadığını belirten Erdoğan, “Dünyadaki bu olaylara bakışta aynı şeyleri paylaşıyoruz. Terörle mücadeledeki bakışımız aynı, dünyada özellikle şiddete yönelik bakışımız aynı " dedi.

Erdoğan, bu ziyaretin İslam dünyası üzerinde son derece olumlu bir iz bırakacağını kaydetti ve Papa'ya hitaben, “Bu ziyaretiniz aynı zamanda Hrıstiyan dünyası üzerinde de nice ön yargıyı kıracaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘İslamofobi artıyor'

Erdoğan açıklamasında, “Batıda ırkçılık, ayrımcılık, farklı olana nefret ve İslamofobinin ciddi bir şekilde tırmandığını” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müslüman ülkelerin yanında Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlara karşı önyargının ve tahammülsüzlüğün giderek arttığını görüyoruz. İnsanlar sadece mensup olduğu dinlerden dolayı peşinen ve son derece haksız biçimde gerici, hoşgörüsüz tutucu ya da şiddet yanlısı olarak yaftalanabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Barış inşa etme çabası

Papa Françesko ise yaptığı konuşmada, IŞİD'in Irak ve Suriye'de Hrıstiyanlar ve diğer dini azınlıklara yönelik saldırılarını kınadı. Papa, radikalleşmeyi önlemek için dinler arasında diyalog yapılmasının önemine dikkat çekti.

Katoliklerin ruhani lideri "Bizim diyaloga ihtiyacımız var çünkü birçok ortak değerimiz var. Aynı zamanda bu diyalog, sükûnetle farklılıklara değer vererek onlardan ders çıkarmaya faydalı olmalıdır. Sağlam bir barış inşa etmek çabasını sabırla ileri götürmemiz gerekiyor. Bu barış insanlığın onuruna bağlı olan hedefler ve temel haklara saygı üstüne kurulmalıdır" dedi.

Papa, ayrıca Türkiye'ye 1,6 milyon mülteciye kapılarını açtığı için teşekkür etti.

'Türkiye sadece iki kıtanın birleşimi değil...'

Papa Françesko, üç günlük Türkiye ziyaretine Anıtkabir'den başladı. Esenboğa Havaalanı'ndan ayrıldıktan sonra Erdoğan ile görüşmesi öncesi Anıtkabir'e geçen Papa, üzerinde adının yazılı olduğu kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ve iki teğmenin taşıdığı çelengi, Atatürk'ün mozolesine koydu.

Papa, mozolenin önünde saygı duruşunda bulundu, Anıtkabir özel defterini de imzaladı. Papa, deftere, "Dileğim odur ki iki kıta arasındaki doğal bir köprü olan Türkiye, sadece yolların kesişme noktası değil aynı zamanda tüm kültür, etnisite ve dinlere mensup kadın ve erkekler için diyalog ve birlikte yaşadıkları bir nokta olur" ifadelerini yazdı.