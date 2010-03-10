Papa'dan depremzedelere taziye

T24- Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus, Elazığ'daki deprem felaketiyle ilgili olarak taziye dileğinde bulunarak, Uluslararası camiadan felaketzedelere yardım elini uzatmalarını istedi.



Papa 16. Benediktus, Vatikan'da bugün genel kabul merasimi sırasındaki vaazının ardından yaptığı çarıda “ Türkiye'deki son deprem felaketinden zarar görenlerin ve ailelerinin yanındayım. Onların her birine dua ederken, Uluslar arası camiayı da yardım faaalitlerine hızla ve cömertçe katıkı sunmaya çağırıyorum” dedi.