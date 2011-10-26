T24 LogoT24 Logo
Dünya

Papa'dan depremzedeler için yardım çağrısı VATİKAN (A.A) 

26 Ekim 2011 19:11

-Papa'dan depremzedeler için yardım çağrısı VATİKAN (A.A) - 26.10.2011 - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Vatikan'daki bugün düzenlenen ayinde, Van'da depremzedeler için yardım ve dua çağrısında bulundu.  Papa 16. Benediktus, Aziz Pietro Katedrali'ndeki ayinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Şu sırada bütün düşüncelerimiz depremle sarsılan Türk halkıyla birlikte. Deprem büyük can kaybına ve önemli zararlara yol açtı. Hayatını kaybedenler ve bu tecrübeyle bir sınamadan geçmekte olanlar için sizi benimle birlikte dua etmeye davet ediyorum. Her şeye kadir Allah, kurtarma faaliyetlerine katılanlara yardım etsin."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24