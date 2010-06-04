Papa'dan cinayet yorumu

T24- Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus, Papalık Anadolu Temsilcisi Piskopos Luigi Padovese'nin ölümüyle ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, "Cinayet Türkiye'ye ve Türklere mal edilemez. Bunun siyasal ya da dinsel bir cinayet olmadığından eminim" dedi.



İtalyan haber ajansı Ansa, Papa 16. Benediktus'un Kıbrıs Rum kesimine gidişi sırasında uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Piskopos Padovese'nin ölümüne de değindiğini belirtti.



Haberde, Katolikleri "sabırlı olmaya ve her şeye yeniden başlama cesaretini göstermeye" davet eden Papa 16. Benediktus'un, "Hadise, bizi üzmekle birlikte, İslamla diyaloğa ve benim seyahatimin amacına gölge düşürmemelidir" dediği belirtildi.



Papa 16. Benediktus, "Piskopos Padovese'nin ölümü beni elbette derinden üzmüştür. Onun ruhunu Rabbe havale etmekten başka çare bulunmuyor. Ancak bu trajedinin (Kıbrıs Rum kesimine) seyahatimizin ana konularıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu cinayeti Türkiye'ye ya da Türklere mal etmemeliyiz" diye konuştu.



Habere göre, Alman Papa, olayın aydınlatılması gerektiğine işaret ederek, "Hadiseye ilişkin elimizdeki bilgiler son derece az. Ancak bunun siyasal ya da dinsel bir cinayet olmadığından eminim. Bu şahsi bir mesele. Olayın aydınlanmasını bekliyoruz. Ama bu trajik durumu, İslam'la diyalog meselesiyle ve seyahatimizin ana konularıyla karıştırmak istemiyoruz" dedi.



Papa 16. Benediktus, 16-24 Ekim tarihleri arasında Vatikan'da yapılacak Orta Doğu Katolik Piskoposlar Sinodunun ana gündem maddelerinin tanıtımının yapılacağı Kıbrıs Rum ziyaretinde Piskopos Padovese'nin katılamayacağına üzüldüğünü de belirterek, "Padovese, sinod hazırlıklarına ciddi katkılarda bulunmuştu, onunla ciddi işbirliği yapılmıştı, onun mevcudiyeti hiç kuşkusuz önemliydi" diye konuştu