-PAPA'DAN AVRUPA'YA MESAJ MADRİD (A.A) - 06.11.2010 - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus, iki gün sürecek İspanya ziyaretine başladı. Papa, İspanya'da yaptığı ilk konuşmasında Avrupa'ya Hristiyan köklerine sahip çıkması mesajını verdi. Papa olarak ikinci kez İspanya'ya gelen Joseph Ratzinger'i, ülkenin kuzey batısındaki Santiago Compostela havaalanında, İspanya veliaht Prensi Felipe, eşi Letizia, İspanya Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Alfredo Perez Rubalcaba, Adalet Bakanı Francisco Caamano, Bayındırlık Bakanı Jose Blanco, yerel yönetimden çok sayıda siyasetçi ve Galisya halkı karşıladı. Papa, havaalanındaki konuşmasında, kendisinden önceki Papa 2. John Paul'ın Santiago Compostela'ya yapmış olduğu ziyareti hatırlatarak, "Hristiyan köklerine yeni bir kuvvet verilmesi mesajını Compostela'dan Yaşlı Kıta'ya (Avrupa) ileten Tanrı'nın kulu 2. John Paul gibi ben de İspanya ve Avrupa'yı, insan olma gerçeğinden hareketle yaşadığı anı inşa edip, geleceğini planlamaya ve bu gerçeğe saygı gösteren, asla yaralamayan özgürlüğü korumaya, fakir ve kimsesizlerden başlayarak herkes için adaletli olmaya davet etmek isterim" ifadelerini kullandı. Bu arada, Papa'nın Roma'dan Santiago Compostela'ya gelirken uçakta gazetecilerle yaptığı sohbette, üstü kapalı olarak İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'yu eleştirdiği belirtildi. İspanya'daki "agresif laiklikten endişe duyduğunu" dile getiren Papa'nın, ülkede mevcut durumdaki dindarlık ve laiklik çatışmasını, 2. Cumhuriyet döneminde (1931-1936) yaşanan din adamları karşıtlığına benzettiği ifade edildi. Papa'nın ayrıca, başta İspanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa'nın büyük ülkelerinde Katoliklerin dini vecizelerini yerine getirmesinde hızlı bir azalma olduğuna dikkati çekerek, "İman, laiklik tehdidine cevap vermek için kendini yenilemek zorundadır" dediği belirtildi. Çok yoğun güvenlik önlemleriyle, her zamanki gibi kurşuna dayanıklı camla kapalı arabayla havaalanından şehir merkezindeki katedrale getirilen Papa'ya, yol üzerinde bekleyen İspanyollar büyük sevgi gösterdi.