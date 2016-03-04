Papa'dan Avrupa'ya 'Arap İstilası' uyarısı

Papa Françis, Ortadoğu'dan Avrupa'ya olan mülteci göçünü "Arap istilası" olarak nitelendirdi. Sığınmacı krizinin "sosyal bir gerçeklik" olduğunu belirten Papa Françis, "Günümüzde bir Arap istilasından bahsedebiliniz" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin sığınmacı krizine çözüm bulma tartışmalarına Katoliklerin ruhani lideri Papa Françis de dahil oldu. Sığınmacı kriziyle ilgili Vatikan yayın organı "Osservatore Romano"ya konuşan Papa Françis, Ortadoğu'dan Avrupa'ya doğru göçün "sosyal bir gerçeklik" olduğunu belirtti.



"Günümüzde bir Arap istilasından bahsedebiliriz" diyen Papa Françis, "Avrupa tarihi boyunca kaç tane istilayla karşı karşıya kaldı? Ama her defasında bunun üstesinden gelerek, kültürlerarası alışverişten büyüyerek çıkmayı başardı" dedi.



"İnsani krizi görmezden gelemeyiz" şeklinde konuşan Papa Françis, Avrupa'nın sığınmacı krizinin üstesinden birlik olarak gelebileceğini söyledi.



Avrupa ulusal ego, siyasi oyunlar ve küçük hesaplara teslim olmamalı" şeklinde konuşan Papa Françis, "Pazarlık masasına dönmek çok önemli. Kazanmak için ise bazı küçük şeyleri kaybetmeyi göze almalıyız" dedi.



Avrupa ülkelerindeki doğum oranlarına da dikkat çeken Papa Françis, İspanya ve İtalya'da doğum oranının sıfıra yaklaştığını söyledi. Papa Françis, Avrupa'nın bu krizden çıkmasının ancak aileyi ön plana çıkararak mümkün olabileceğini de vurguladı.