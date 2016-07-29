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Dünya
Deutsche Welle

Papa'dan Auschwitz'e sessiz ziyaret

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, 2. Dünya Savaşı sırasında çoğunluğu Yahudi 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü Auschwitz-Birkenau toplama kampını ziyaret etti. Papa, kurbanlar için sessizce dua etti.

29 Temmuz 2016 20:17


Dünya Gençlik Günü etkinliği nedeniyle Polonya'da bulunan Papa Françesko, Polonya'da bulunan acı hatırlarla yüklü Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı’nı ziyaret etti.

Kampta 2. Dünya Savaşı sırasında öldürülen çoğu Yahudi 1 milyondan fazla insan için dua eden Papa’nın ziyaretinin büyük bir bölümünde sessizlik hakimdi.

Papa, ziyaretçi defterine yazdığı ifadelerde de ‘’Tanrı’dan kullarına acımasını ve bunca zalimlik için onları affetmesini’’ istedi.

Nazi Almanyası'ndaki toplama kampında 1940 ile 1945 yılları arasında toplam 1 milyon 100 bin kişi zehirli gaz ile, iğne yapılarak, kurşuna dizilerek, dövülerek öldürüldü.

Frankfrut'taki mahkeme 19 Ağustos 1965 günü kamptaki insanlık suçlarına ilişkin kararını açıkladı. Davanın baş sanıklarına uzun ve kısmen ömür boyu hapis cezaları verildi. Mahkeme, daha önce başka bir mahkemeden temiz kağıdı almış olan Robert Mulka'yı en az 3 bin olayda kitlesel cinayetlere yardımcı olmak suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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