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Dünya

Papa'dan 'artık petrol kullanmayın' çağrısı

Papa, çevrenin gördüğü zararı gidermek için zengin ülkelerin yaşam tarzlarında ve enerji tüketiminde değişiklik yapmalarını istedi

18 Haziran 2015 20:46

Katolik dünyasının ruhani lideri, küresel ısınmadan büyük ölçüde insanların sorumlu olduğunu belirterek, fosil yakıt kullanımına 'hiç gecikmeden, aşamalı olarak son verilmesi' çağrısında bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Papa, kilisenin ileri gelenlerine hitaben 192 sayfalık bir genelge yayınladı.

Katolik dünyasının lideri, çevrenin gördüğü zararı gidermek için zengin ülkelerin yaşam tarzlarında ve enerji tüketiminde değişiklik yapmalarını istedi.

"Kendimizi dünyanın efendisi gibi görmeye başladık, her istediğimizde dünyayı yağmalama hakkını kendimizde görüyoruz" diyen Papa, hâlâ zararı giderecek vakit olduğunu belirtti.

Papa Francesco'nun çağrısı çevreciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çevreci gruplar bu sözlerin Aralık ayında Paris'te toplanacak Birleşmiş Milletler iklim konferansı öncesinde katılımcı ülkeleri harekete geçirmesini ümit ediyor.

Ancak ayrıntıları daha önce basına sızan genelge, bazı muhafazakar Amerikalı yetkililer tarafından eleştirildi.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Başkan adayı olan Jeb Bush, ekonomi politikasını piskoposlardan, kardinallerden ya da Papa'dan öğrenmeyeceklerini söyledi.

Yine Cumhuriyetçi Parti'den eski senatör Rick Santorum da Papa'nın iklim bilimi konusunda ne kadar inandırıcı olabileceğini sorguladı.

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