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Dünya

Papa'dan "Susun" çağrısı  VATİKAN (A.A)

24 Ocak 2012 16:23

-Papa'dan "Susun" çağrısı  VATİKAN (A.A) - 24.01.2012 - Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, dünya insanlarının daha iyi iletişim ve tefekkür için susmaları gerektiğini söyledi. Geleneksel olarak iletişim konusunda mesajlar yayımlayan Papa, bu yıl "Tweet ve 24 saat haber" çağında susmanın, sessizliğin önemine dikkati çekti. İnsanlar ve kurumlar arasında daha iyi iletişim için "susmanın" çok önemli olduğunu belirten Benediktus, susmayı bilenlerin daha iyi dinlediğini, düşünmeden konuşmadığını ve bu yüzden de daha iletişim kurduklarını vurguladı. Papa 16. Benediktus, önceki yıllarda dini eğitimin internet üzerinden daha iyi verilmesine dikkati çekmişti.  

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