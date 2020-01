-Papa'dan "barış ve istikrar" çağrısı VATİKAN (A.A) - 25.12.2011 - Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Hristiyanlık'ta Hazreti İsa'nın doğumunu simgeleyen Noel bayramı dolayısıyla yaptığı geleneksel Noel konuşmasında, kutsal topraklar için barış ve istikrar çağrısında bulundu. Aziz Pietro Bazilikası'nın aynı isimli meydanına bakan balkonunda, meydanda toplanan binlerce inanana seslenen Papa 16. Benediktus, Noel mesajında (Urbi et Orbi); kutsal topraklardan, Irak, Suriye, Afganistan'a, Tayland ve Filipinler'de yaşanan sel felaketi, Afrika boynuzundaki açlığa kadar pek çok konuya değindi. Filistin ile İsrailler arasında diyaloğun yeniden başlaması çağrısı yapan Papa, "Çok kan dökülen Suriye'deki şiddet son bulsun. Irak ve Afganistan'da uzlaşma ve istikrar görmeye ihtiyaç var" dedi. Katoliklerin ruhani lideri, Arap baharını yaşayan Kuzey Afrika ülkelerinde de toplumun her kesiminin ortak iyide buluşarak, yeni bir güç sunduğunu kaydetti. Myanmar için de diyalog ve işbirliği umutlarını dile getiren Papa, Tayland ve Filipinler'deki sel felaketleriyle Afrika boynuzundaki açlık sıkıntısına ayrı bir paragraf açmak gerektiğini ifade etti. Ratzinger, uluslararası toplumun o bölgedeki krizden etkilenenlere yardımcı olmakta geri kalmaması gerekliliğinden bahsetti. İçinde bulunduğu borç krizi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren komşu İtalya'ya da ülkenin karşılıklı güven içinde büyümesi için daha fazla "kardeşlik ve dayanışma" çağrısı yapan Papa 16. Benediktus, ''Urbi et Orbi'' konuşmasının sonunda aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 65 dilde, Hristiyan aleminin Noel Bayramı'nı kutladı. Aziz Pietro Meydanı'nda Papa 16. Benediktus'u dinleyenlerin arasında çok fazla Ukraynalı olduğu görülürken, Ukraynalıların özellikle bu yıl ülkelerinden Vatikan'a gelen Noel ağacıyla fotoğraf çektirdikleri gözlendi.