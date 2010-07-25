-PAPA'DAN "AŞK GEÇİDİ"NDE ÖLENLERE TAZİYE VATİKAN (A.A) - 25.07.2010 - Papa 16. Benediktus, Almanya'nın Duisburg kentinde ''Aşk Geçidi'' (Love Parade) adıyla düzenlenen festivalde çıkan panikte ölen 19 genç için başsağlığı diledi. Roma Katolik Kilisesi'nin Alman lideri Papa 16. Benediktus, Roma yakınlarında bulunan Castelgandolfo'daki yazlık ikametgahında yaptığı konuşmada, ''Özellikle Duisburg kentinde dün hayatlarını trajik biçimde kaybeden gençleri göklerdeki Babamızın bağışlayıcılığına tevdi ediyorum'' dedi. Papa 16. Benediktus, ''Mevtaların acılar içindeki yakınlarına ve dostlarına, ayrıca çok sayıdaki yaralıya, Kutsal Ruh'tan yardım ve destek niyaz ediyorum'' diye konuştu. Papa konuşması sırasında, Kasım ayında İspanya'nın Santiago di Compostela ve Barcelona kentlerini ziyaret edeceğini de kaydetti.