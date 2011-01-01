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Dünya

PAPA'DAN 2011'DE İLK MESAJ VATİKAN (A.A)

01 Ocak 2011 19:31

-PAPA'DAN 2011'DE İLK MESAJ VATİKAN (A.A) - 01.01.2011 - Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus, 2011'in ilk gününde Vatikan'da yaptığı her iki konuşmada da din özgürlüğü temasına odaklandı.  Benediktus, ''Laiklik ve köktencilik, din özgürlüğünü tehdit ediyor'' dediği konuşmasında, bu yılın ekim ayında İtalya'nın Assisi kentinde farklı Hristiyan cemaatlerin ve de diğer dinlerin temsilcileriyle bir araya gelmeyi arzuladığını da açıkladı. Alman Papa 16. Benediktus, Katoliklerin ''Tanrı'nın anası'' diye niteledikleri Hazret-i Meryem'in anısına bugün Vatikan'da düzenlenen ayin sırasında okuduğu, ''Dünya Barış Günü'' mesajında, ''Barışı tesis edebilmenin ayrıcalıklı yolu, din özgürlüğüdür'' dedi. Papa 16. Benediktus, Angelus duasından sonra yaptığı konuşmada da din özgürlüğüne geniş yer ayırdı. Laikliğin de köktendinciliğin de din özgürlüğü açısından bir tehdit oluşturduğunu savunan Benediktus, ''Günümüzde, her ikisi de menfi nitelikte olan, birbirine zıt uçlardaki iki akıma tanık oluyoruz: Biri dini çoğu kez sinsice bir kenara itip özel yaşamla sınırlamak isteyen laiklik, diğeri ise dini herkese zorla dayatmak isteyen köktenciliktir'' dedi. Konuşmasında, üstü kapalı bir şekilde Mısır'daki saldırıya da değinen Papa 16. Benediktus, ''günümüz dünyasında dini hoşgörüsüzlüğün özellikle Hristiyanlara darbe indirdiği''ni ileri sürerek, dünya liderlerine din özgürlüğünü koruma hususunda icraata geçme çağrısında bulundu.

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