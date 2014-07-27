Papa: Yalvarırım savaşları durdurun

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis, İsrail-Filistin ve Irak gibi Ortadoğu ülkeleri ile Ukrayna’da yaşanan çatışmalara son verilmesine yönelik, “Tüm kalbimle rica ediyorum, yalvarırım artık durun” sözleriyle barış çağrısında bulundu.

Papa Francis, Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği pazar duası Angelus’ta, dünya barışı için duasını yineledi.

DHA'da yer alan habere göre, Ortadoğu’da ve Ukrayna’da yaşanan çatışmalara işaret eden Arjantinli ruhani lider, “Tanrı, o bölgelerin halk ve yetkililerine, tüm anlaşmazlıkların üstesinden gelmeleri için diyalog, müzakere ve uzlaşma azmi ile barış yolunda kararlılıkla yürümeleri için bilgelik ve güç versin” diye dua etti.

Savaşla her şeyin kaybedildiğinin, barışla hiçbir şeyin kaybedilmeyeceğinin hatırlanması gerektiğine değinen Papa, “Sevgili kardeşlerim, bir daha asla savaş olmasın! Özellikle yaşam umutları, gelecekleri yok edilen, ölen, yaralanan, sakat kalan, yetim kalan, savaş kalıntıları üzerinde oynayan ve gülümsemeyi bilmeyen çocukları düşünüyorum” ifadelerinden sonra sağ elini kaldırıp, sesinin şiddetini yükselterek şöyle devam etti:

“Yalvarırım artık durun, tüm kalbimle rica ediyorum. Artık durma zamanı. Lütfen artık durun.”

Yarın Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 100'üncü yıldönümü olmasına da değinen Papa, “Yarın bu dramı hatırlamak için bir yas günü olacak. Bu trajik olayı hatırlarken, geçmişteki hataların tekrar edilmemesini, tarihten dersler alınmasını diliyorum” dedi.

78 yaşındaki lider, alınan kararların merkezine kişisel çıkarların değil, ortak yarar ve her bir bireye saygının konulması gerektiğini de ekledi.