Papa'ya suikastin 40. yılı: "Ağca tek başına değildi"

Vatikan'ın ünlü San Pietro Meydanı, 13 Mayıs 1981'de sarsıcı bir olaya sahne olmuş, saatler 17.20'yi gösterdiğinde Mehmet Ali Ağca'nın tabancası, Papa 2. Jean Paul'ü hedefine almıştı. Katolik Kilisesi'nin 264'üncü lideri Jean Paul'ün Çarşamba günleri geleneksel halkla buluşmasını gerçekleştirirken meydana gelen saldırı, tüm dünyayı şoke etti. Papa, kalabalığın gözleri önünde biri vücuduna diğeri de işaret parmağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde cipe yığıldı. Doktorlar, durumu kritik olan Papa'nın yaşamasını beklemiyordu. O sırada 60 yaşında olan Papa, 5,5 saat süren kritik bir operasyonun ardından hayata döndürüldü.