Papa, Ürdün’de camiye ayakkabılarıyla girdi

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedictus, bir haftalık Ortadoğu turunun ikinci gününde dün Ürdün’ün başkenti Amman’da, dinler arasındaki çatışmaların “siyasi amaçlar uğruna yapılan din manipülasyonlarının sonucu olduğunu” söyledi



Ürdün’ün başkenti Amman’da El Hüseyin Camii’nde konuşan Papa, Hıristiyan, Müslüman ve Yahudilerin “Tanrı’ya ibadet edenler” olarak birlik olmaları gerektiğini ve yanlış anlamalardan dolayı geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmasına izin vermemeleri gerektiğini kaydetti. Papa’nın Ürdün’ün en büyük camiine girerken ayakkabılarını çıkarmaması dikkat çekti. Başkentteki “Lady of Peace Kilisesi”ni ziyaret eden Papa burada, hediye edilen kefiyeyle poz verdi.

