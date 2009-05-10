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Dünya

Papa, Ürdün’de camiye ayakkabılarıyla girdi

Papa 16. Benedictus, Ürdün’ün başkenti Amman’da, camiye ayakkabılarıyla girdi.

10 Mayıs 2009 03:00

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedictus, bir haftalık Ortadoğu turunun ikinci gününde dün Ürdün’ün başkenti Amman’da, dinler arasındaki çatışmaların “siyasi amaçlar uğruna yapılan din manipülasyonlarının sonucu olduğunu” söyledi

Ürdün’ün başkenti Amman’da El Hüseyin Camii’nde konuşan Papa, Hıristiyan, Müslüman ve Yahudilerin “Tanrı’ya ibadet edenler” olarak birlik olmaları gerektiğini ve yanlış anlamalardan dolayı geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmasına izin vermemeleri gerektiğini kaydetti. Papa’nın Ürdün’ün en büyük camiine girerken ayakkabılarını çıkarmaması dikkat çekti. Başkentteki “Lady of Peace Kilisesi”ni ziyaret eden Papa burada, hediye edilen kefiyeyle poz verdi.

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