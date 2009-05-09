Papa, Ürdün'de cami ziyaret etti

Papa 16. Benediktus, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral Hüseyin Bin Tallal Camisini ziyaret etti.



Papa, Orta Doğu gezisinin ilk durağı Amman'da ziyaret ettiği camide dini liderlere ve diplomatlara hitaben konuşmasında, Hristiyanları ve Müslümanları, dinin siyasete alet edilmemesi için birlikte çalışmaya davet etti.



Ürdün Kralı'nın dini danışmanı Prens Gazi Bin Muhammed Bin Tallal da Papa'ya, 2006'da İslam'ı kötüleyen bir Bizans imparatorunun sözlerinden yaptığı alıntıyla dünyadaki Müslümanları kırdığını hatırlatarak, ancak Vatikan'ın Papa'nın yalnızca tarihi bir alıntı yaptığı ve kendi görüşünü yansıtmadığı açıklamasını takdirle karşıladıklarını söyledi.



Prens Gazi, Papa'nın 2006'da hoşnutsuzluk yaratan konuşmasından sonra Müslümanlara karşı yaptığı dostluk jestlerini ve eylemlerini övdü.



Bu arada Vatikan sözcüsü Federico Lombardi, "Papa'nın 2006 Türkiye ziyaretinde olduğu gibi camide ayakkabılarını çıkarmadığını ve dua etmediğini, ancak bir tür saygı duruşunda bulunduğunu" açıkladı.

