Papa: Üçüncü Dünya Savaşı başlamış olabilir

Papa Fracesco dünyanın farklı bölgelerinde parça parça devam eden insanlığa karşı suçların, katliamların ve çatışmaların 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın ilk aşamaları' olabileceğini söyledi.

İtalya'nın en büyük askeri mezarlığını ziyaret ettiği sırada konuşan Papa, "Savaş bir delilik halidir. Din adına yürütülen savaşlar ise lanetlenmeye mahkûmdur" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Papa geçen ay yaptığı konuşmalarda Batılı ülkelerin 'adaletsiz bir şiddet ' örgütü olarak tanımladığı Irak - Şam İslam devleti (IŞİD) örgütüne karşı güç kullanmasının yerinde olabileceğini ifade etmişti.

'Şu an ağlama zamanı'

Birinci Dünya Savaşında ölen 100 bin İtalyan askerinin yattığı mezarlığı ziyaret eden Papa Francesco, "İnsanlığın ağlaması gerek ve şu an ağlama zamanı" dedi.

Papa'nın mezarlık ziyaretinin kişisel bir önem taşıdığı da belirtiliyor. BBC'den David Willey, Papa Francesco'nun dedesinin 1917 - 1918 yıllarındaki İtalya Avusurya - Macaristan İmparatorluğu savaşında çatıştığını ve savaştan sağ çıkmayı başardığını belirtiyor.

Papa Francesco, Irak, Suriye , Gazze, Ukrayna ve Afrika'da devam eden kanlı çatışmaların bir an önce durmasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.