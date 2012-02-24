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Dünya

Papa, Twitter hesabı açılmasına izin verdi

Papa 16’ncı Benediktus’u bu konuda ikna eden isim ise Başpiskopos Claudio Maria Celli.

24 Şubat 2012 22:52

 

T24 - Katoliklerin ruhani lideri Papa 16’ncı Benediktus, mesajlarının sosyal paylaşım ortamında da yer alması için bir Twitter hesabı açılmasına onay verdi. Fikrin mimarı Başpiskopos Celli, "Bu çok önemli bir adım" dedi.
 
Gençlere daha yakın olabilmek için ’pope2you’ adresli bir internet sitesi açılmasına ve burada mesajlarının güncellenmesine izin veren Papa 16’ncı Benediktus, teknolojinin nimetlerinden yararlanmaya devam ediyor. Vatikan Radyosu’nun haberine göre Papa, adına sosyal paylaşım sitesi twitterda hesap açılmasına rıza gösterdi. Papa 16’ncı Benediktus’u bu konuda ikna eden isim ise Başpiskopos Claudio Maria Celli.
 
Amaçlarının özellikle gençlerle daha iyi iletişim kurabilmek olduğunu belirten Celli, "Yıllar önce ‘pope2you’ adlı siteyi açtık. Şimdi dünyanın her yerinden milyonlarca genç bizi takip ediyor. Bu yıl da 40 gün oruçları nedeniyle bu uygulamayı başlatmaya karar verdik. Papa’nın mesajlarıyla twitterda da gençlerin kalplerine ulaşmasını ve orada meyvelenmesini sağlamayı umuyoruz" diye konuştu. 
 
Celli, ’benedictusPPXVI’ kullanıcı adıyla açılması beklenen twitter hesabının, en yakın zamanda hayata geçirilebileceğini umduğunu da ekledi. Başpiskopos Celli, dini cehaletten yakınan Papa tarafından 2012 yılının Papa tarafından ’inanç yılı’ ilan edildiğini vurgulayarak, "Böylece her Pazar düzenlenen Angelus Duası ile Noel ve Paskalya gibi önemli günlerde Papa’nın verdiği mesajları anında dünyaya duyurmayı hedefliyoruz" dedi.
 
Her zaman olmasa da zaman zaman Papa’nın da bizzat ’tweet’ atması, aksi halde danışmanları tarafından iletilerin yazılacağı belirtildi. Twitter’da 7 kardinalin de hesapları bulunuyor.

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