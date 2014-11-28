Papa Türkiye'ye doğru yola çıktı

Katolik aleminin ruhani lideri Vatikan Devlet Başkanı Papa Françis Türkiye'ye gelmek için Roma'dan hareket etti.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Françis'in ziyaretinin ilk ayağı başkent Ankara olacak. Papa Françis'i taşıyan özel uçağın saat 13.00'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmesi öngörülüyor.

İlk ziyaretini Anıtkabir'e gerçekleştirecek olan Papa Françis daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilegörüşecek.

Papa Françis'in burada bir konuşma yapması bekleniyor. Papa daha sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da ziyaret ederek Başkan Mehmet Görmez ile görüşecek olan Papa Françis burada ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yarın İstanbul'da Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camii'ni gezecek olan Papa Françis, Şişli'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'ndeki ayine katılacak.

Papa aynı gün Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret edecek ve Patrik Bartholomeos ile özel bir görüşme yapacak.

Ortak deklarasyona imza

Papa Françis ve Patrik Bartholomeos daha sonra Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde dua edecek. Papa Françis, ziyaretinin son günü 30 Kasım'da tekrar Fener Rum Patrikhanesi'ne gidecek ve Bartholomeos ile ortak bir deklarasyona imza atacak.