Papa, Türkiye ile Ermenistan'ın uzlaşması için dua etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ermenistan ziyaretinde Türkiye ile Ermenistan arasında bir uzlaşma sağlanması için dua etti.

Papa Francis, Ermenistan ziyaretinin 2. gününde başkent Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce kişiyle bir araya geldi. Papa, Ermenilerin ruhani lideri ve Ermeni Apostolik Kilisesi'nin başı tüm Ermeniler Katolikosu 2. Karekin ile birlikte meydandakileri birlikte selamlayıp 'barış' için dua etti.

Sputnik'te yer alan habere göre; “Bugün barışın önünde ne kadar büyük engeller var ve savaşların sonuçları ne kadar da trajik” diyen Papa, özellikle Ortadoğu’da halkların her şeylerini bırakmaya zorlandığını, bu bölgedeki kardeşlerinin şiddetten ve zulümden acı çektiğini belirtti. Bunun ardından 1915 olaylarına değinen Papa, “Halkınızın yaşadığı korkunç deneyimleri düşünmeden edemiyorum: Sizi vuran Büyük Kötülüğün (Metz Yeghern) üzerinden daha yeni bir asır geçti. Bu delice ve korkunç kırım, halkınızın bedeninde deneyimlediği bu gizemli trajik haksızlık, bellekte iz bırakıyor ve kalbi dağlıyor” diye konuştu.

“Sizin acılarınızın bizim acılarımız olduğunu belirtmek istiyorum” diyen Papa, dünyanın bir daha böyle dehşet verici spirale düşmemesi için bu acıları hatırlamanın bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Papa, sevgiden geçen bir hafızanın, yeni ve şaşırtıcı güzergahlarda yürümeye yol açacağını, öfke zincirlerinin ise uzlaşma projelerine dönüşeceğini belirterek, “İntikamın aldatıcı gücüne hapsolmaya izin verilmeyen bir gelecek için çalışmak herkese iyi gelecektir” ifadeleriyle konuşmasına devam etti.

Papa bu geleceğin, barış için şartlar yaratırken asla yorulunmayan bir gelecek olduğunu ekledi. Meydanda bulunan gençleri, büyüklerinin akil hazinesinden faydalanarak barışı inşa etmeye davet eden Papa, “Barışı inşa etmeyi çok isteyin, buluşma ve uzlaşma kültürünün aktif destekçileri olun. Tanrı sizin geleceğinizi korusun ve Ermeni halkı ile Türk halkı arasında uzlaşma yolunun sürmesini sağlasın ve Dağlık Karabağ’a da barışı doğursun” diye konuştu.

Papa, diasporada yaşayan Ermenileri de, birer barış elçisi olma çağrısı yaptı.

2. Karekin ise 1915'i hatırlatarak “Bugün de ulusumuz, adı konulmamış bir savaştan dolayı zor bir durum yaşıyor ve sınırlarımız içinde barışı korumak için ağır bir bedel ödüyor, doğduğu memlekette özgürlük içinde yaşama hakkı olan Dağlık Karabağ halkı ile birlikte” dedi.

"Türkiye'nin yüzleşme cesareti göstermesini diliyorum"

Son olarak, Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye ile birlikte hareket eden Almanya’nın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını hatırlatan 2. Karekin, “Türkiye’nin tarihi ile yüzleşme cesaretini göstermesini, Ermenistan’a uyguladığı yasadışı ambargoya bir son vermesini ve Azerbaycan askerlerinin provokasyonlarını desteklemeyi durdurmasını diliyorum” diye konuştu.

Türkiye'ye doğru barış güvercinleri uçuracak

Bu arada Papa, Ermenistan ziyaretinin son gününde, yani bugün 2. Karekin ile birlikte Ağrı Dağı’na doğru güvercinler uçuracak.

Vatikan Basın Sözcüsü Peder Federico Lombardi, Papa’nın kapalı olan Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasını teşvik etmek için sınıra gideceği iddialarına, “Ağrı Dağı’na doğru güvercinler uçuracak. Bunun anlamı zaten çok açık” diye karşılık vermişti.