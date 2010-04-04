Papa: Tükenmeyen hayat 'ceza' halini alacak

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Son dönemde taciz skandallarıyla sarsılan Papa 16. Benedikt "ateşi kutsama ayini"nde, ölümsüzlüğün, kilisenin ete kemiğe bürünmüş bir Tanrı olarak gördüğü Hz. İsa'ya inanmakla mümkün olacağını savunarak, "İnsanoğlu öteden beri ölümsüzlük ilacı arıyor. Günümüzdeki tıp bilimi, ölümü tümüyle bertaraf edemese de sebeplerinin çoğunu ortadan kaldırarak, hayatı daha sağlıklı ve daha uzun hale getirmektedir. Ölümün tümüyle bertaraf edilmesi değil ama olabildiğince ertelenmesi başarılırsa, insanlık iyice yaşlanacak, gençliğe mahal kalmayacaktır. Bitmek tükenmek bilmeyen bir hayat, cennet değil, adeta bir ceza halini alacaktır" diye konuştu.Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nda dün (3 Nisan 2010) saat 22:00'de düzenlenen ayinde, her yıl olduğu üzere Hristiyanlığa geçen bazı kişilerin bizzat Papa tarafından vaftiz edilmesi merasimine de yer verildi. Alman Papa 16. Benediktus, biri Rus diğeri Japon 2 erkek ile ikisi Arnavut, diğerleri Sudanlı ve Somalili olan 4 kadından oluşan toplam 6 kişiyi vaftiz etti.Paskalya, Hristiyanların kendi inançları doğrultusunda, insan suretinde ete kemiğe bürünmüş bir Tanrı olduğuna inandıkları Hz. İsa'nın çarmıha gerilerek ölmesinin ardından tekrar dirilişini yad ettikleri bir yortu olarak tanınıyor.Katoliklerin Paskalya arifesinde düzenledikleri ayin, Hz. İsa'nın çarmıhta öldükten sonra dirilme suretiyle "dünyanın ışığı" olduğunu ileri süren Hristiyan öğretisi doğrultusunda, ateşin kutsanması ve paskalya mumunun yakılması ritüellerini içeriyor.