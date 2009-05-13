Papa: Trajik duvarlar

Kutsal Topraklardaki ziyaretinin bir gününü Filistin tarafına ayıran Papa 16. Benedictus, Beytüllahim ile Kudüs'ü ayıran duvarların trajik olduğunu söyledi.



Papa 16. Benedictus, Beytüllahim'deki Aida mülteci kampında, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Selam Feyyad ile duvar yanındaki okulu gezdi.



Gezi sırasında havaya, İsrail'in kurulduğu günden bu yana geçen 61 yılı simgeleyen siyah renkte 61 balonu uçuruldu.



Okullu çocukların ellerini sıkan Papa, duvarı İsrail ve Filistinliler arasındaki çıkmazı simgelediğini belirtti.



Dünyada ticarette, seyahatte, insanların dolaşımında ve kültürel alışverişlerde sınırların daha fazla açıldığına işaret eden Papa 16. Benedictus, "Hala duvarların dikildiğini görmek trajik" dedi.



Papa, duvarın her iki tarafındakilere seslenerek, korku ve güvensizliklerin üstesinden gelmek için daha fazla cesarete gerek bulunduğunu söyledi.



16. Benediktus, mülteci kampına ziyaretinin, doğduğu topraklara dönemeyen tüm Filistinlilerle dayanışmasını sergilemek için bir fırsat verdiğini, kalbinin aile bölünmelerinden, hapislerden, kayıplardan ya da hareket kısıtlamalarından acı çeken Filistinliler için çarptığını belirtti.



Papa mülteci kampındaki konuşmasında, Gazze'ye de değinerek sabahki duasında dünyadaki tüm Filistinli mültecileri, özellikle Gazze'de en son çatışmada evlerini veya sevdiklerini kaybedenleri andığını ifade etti.



Papa, Filistinliler için insani yardımların çok önemli olduğunu vurgulayarak, Orta Doğu'daki çatışmalara ancak ve ancak siyasi yoldan çözüm bulunabileceğini söyledi. (AA)

