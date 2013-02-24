Papa 'Tanrı kendimi meditasyona adamamı istedi' dedi

Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 16. Benedikt, her pazar icra ettiği Angelus Duası'nın sonuncusunu gerçekleştirdi. Dua'nın ardından Papa Tanrı'nın kendisini daha fazla duaya ve meditasyona adamaya çağırdığını söyledi.



Papa "Tanrı, beni inzivaya çekilip kendimi daha fazla duaya ve meditasyona adamamı istedi" dedi. Papa istifasının kiliseyi terk ettiği anlamına gelmediğini de ekledi.



Papa 16. Benedikt'in görevden ayrılmadan önce halka açık son bir etkinliği kaldı. Ruhani lider, 27 Şubat Çarşamba günü Aziz Pietro Meydanı'nda her çarşambaları yaptığı genel kabulünün sonuncusunda binlerce inananla biraraya gelecek.

Papa, bu buluşmanın ardından 28 Şubat Perşembe günü yerel saatle 17.00'de helikopterle Vatikan'dan yazlık ikametgahı olan Castel Gandolfo'ya geçecek ve saat 20.00'de resmen görevinden çekilecek.



Papa'nın görevden çekilmesiyle Vatikan'da makamın boş olduğu (sede vacante) ilan edilerek, yeni Papa'nın seçim süreci (Konklav) resmen başlayacak.

Konklav'da Kardinaller Meclisi'nin henüz tam olarak ne zaman başlayacağı kesinleşmezken; İtalyan basınında, 10 Mart Pazar tarihi öne çıkıyor.