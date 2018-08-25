Papa, taciz skandallarını kınadı: Kilise başarısız oldu, utanç duyuyorum

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, İrlanda'ya yaptığı tarihi ziyarette bu ülkedeki Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda yaşanan çocuk tacizi skandallarını "iğrenç suçlar" diye niteleyerek, bunlardan "acı ve utanç" duyduğunu söyledi.

Dünya genelindeki 1.2 milyar Katoliğin ruhani lideri ve aynı zamanda Vatikan Şehir Devleti Başkanı olan Papa, bugün başladığı iki günlük İrlanda gezisinde yaptığı ilk konuşmada taciz skandallarına değindi.

İrlanda Başbakanı (Taoiseach) Leo Varadkar ile birlikte Dublin Şatosu'nda bir konuşma yapan Papa Francesco şunları söyledi:

"İrlanda'da kilise üyelerinin, korumakla ve eğitmekle yükümlü oldukları çocuklara yönelik tacizinin yarattığı ağır skandalı görmezden gelemem. Kilise yetkililerinin - piskoposların, üst düzey din adamlarının, rahiplerin ve diğerlerinin- bu iğrenç suçlarla gerekli şekilde yüzleşmekte başarısız olması haklı olarak öfke yarattı ve Katolik cemaatinde hala acı ve utanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Ben de bu hisleri paylaşıyorum."

Papa'dan önce söz alan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da kilisedeki taciz skandallarıyla ilgili konuştu ve "Çocukları taciz edenlere ve bu tacize olanak sağlayanlara sıfır tolerans gösterilmeli. Sözlerin eyleme dönüşmesini sağlamalıyız" dedi.

Papa'nın iki gün sürecek İrlanda gezisinde, taciz kurbanlarıyla görüşmesi de bekleniyor. Vatikan, böyle bir görüşme planlandığını doğruladı ancak ne zaman ve nerede yapılacağını açıklamadı.

Protestolar bekleniyor

Öte yandan Vatikan'ın çocuk tacizini önlemek ve cezalandırmak için gerekli adımları atmadığını savunanlar Papa'nın gezisi süresince protesto gösterileri yapmayı planlıyor.

Papa Francesco yarın Dublin'de Phoenix Park'ta 500 bin kişinin katılması beklenen bir ayin yönetirken, aynı saatlerde yakınlardaki Garden of Remembrance alanında Uluslararası Af Örgütü'nün İrlanda şubesi tarafından "Gerçeği savun" adlı bir protesto düzenlenecek.

Papa Francesco, her 3 yılda bir farklı bir ülkede yapılan "Dünya Aileler Buluşması" adlı Katolik etkinliğinin bu yıl İrlanda'da düzenlenmesi sebebiyle bu ülkeyi ziyaret ediyor.

Bir Papa tarafından İrlanda'ya yapılan son ziyaret bundan 39 yıl önce, henüz bu ülkedeki kilise görevlilerinin çocuk tacizi skandalları patlak vermemişken yapılmıştı.

1970'lerde "dünyanın en Katolik ülkelerinden biri" olarak anılan İrlanda'da 1990'lardan itibaren büyük ses getiren çocuk tacizi skandallarının da etkisiyle Katolik Kilisesi'ne bağlılık ve güvende önemli azalma yaşandığı belirtiliyor. Ülkede son yıllarda eşcinsel evlilikleri ve kürtaja izin verilmesi gibi yasal düzenlemelerin yapılabilmesi de kilisenin etkisinin azalmasıyla bağlantılı bulunuyor.