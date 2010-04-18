Papa, taciz mağdurlarıyla buluştu

T24 - Papa 16. Benedikt'in, Malta'da cinsel taciz kurbanlarıyla bir araya gelerek, olaylardan duyduğu "utancı ve üzüntüyü dile getirdiği" bildirildi.





Vatikan sözcüsü Federico Lombardi, 16. Benedikt'in, Malta ziyaretinin son gününde çocukluklarında rahipler tarafından cinsel tacize uğrayan bazı kişilerle Vatikan Büyükelçiliğinde bir araya geldiğini söyledi.





Vatikan'dan yapılan açıklamada, kilisedeki cinsel istismar skandallarının ortaya çıkmasının ardından ilk kez mağdurlarla bir araya gelen Papa 16. Benedikt'in, "bu kişilerin ve ailelerinin çektiği acı nedeniyle duyduğu utancı ve üzüntüyü dile getirdiği" kaydedildi.





Papa 16. Benedikt'in taciz mağdurlarıyla birlikte dua ettiği belirtilen açıklamada, Papa'nın mağdurlara kilisenin, "iddiaların soruşturulması, taciz olaylarının sorumlularının adalet önüne çıkarılması ve gelecekte genç insanların bu tür olaylardan korunması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda" elinden geleni yaptığını ve yapacağını söylediği bildirildi.