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Dünya

Papa şakasına soruşturma

"Papa'ya cehennemde eşcinsel şeytanlar işkence edecek" diyen İtalyan komedyen Guzzanti hakkında soruşturma başlatıldı

13 Eylül 2008 03:00

İtalya’nın en popüler kadın komedyenlerinden Sabina Guzzanti, "Papa 16. Benedikt’e cehennemde eşcinsel şeytanlar işkence edecek. Hem de aktif eşcinsel şeytanlar" diye espri yapınca, hakkında soruşturma başlatıldı.

8 Temmuz’daki bir muhalefet mitinginde, Başbakan Silvio Berlusconi’yle ilgili espriler yaptıktan sonra Papa ile dalga geçen Guzzanti aleyhine ceza davası açılması gündemde.

Roma Savcısı Giovanni Ferrara, ünlü aktrisin, Papa’nın saygınlığını zedeleyerek İtalyan Ceza Yasası’nın 313. maddesini çiğnediğini belirtti ve "Bu sözler mizah sınırlarını aşıyor" diyerek dava açmak için gerekli süreci başlattı.

Suçlu bulunursa 5 yıl yatacak

Papa ve İtalya Cumhurbaşkanı’nın şerefine hakaret etmeyi yasaklayan 278. maddeden de soruşturmaya uğrayan Guzzanti suçlu bulunursa, beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ancak Guzzanti’ye dava açılması için Adalet Bakanlığı’nın onayı gerekiyor. Sağcılar dava açılmasını isterken, kıdemli sosyalist Bobo Craxi, "Mizahçıları yargılarsak totaliter devlet olma yoluna gireriz" diyor.

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