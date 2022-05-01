Papa, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu:İnsanlığın geri çekildiğini gördüm

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşla ilgili açıklamalarında “Ukrayna halkının ve özellikle güçsüzlerin, yaşlıların ve çocukların çektiği acıları düşünüp üzülüyorum ve ağlıyorum” dedi.

Aziz Peter Meydanı’nda açıklamalarda bulunan Papa Francis, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşla ilgili, “İnsanlığın geri çekildiğini gördüm” ifadelerini kullandı.

Papa Francis, ayrıca insanlardan Ukrayna’da barışa ulaşılması için dua etmelerini rica ederken, isim vermeden Rusya’yı eleştirdi.

Francis, “Düşüncelerim Ukrayna’nın Mariupol şehrinde, vahşice bombalandı ve zarar gördü” dedi. Papa Francis, “Ukrayna halkının ve özellikle güçsüzlerin, yaşlıların ve çocukların çektiği acıları düşünüp üzülüyorum ve ağlıyorum” ifadesini kullandı.