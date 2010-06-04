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Dünya

Papa Rum kesiminde

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un adada bulunmasının "tarihi bir olay" olduğunu söyledi.

04 Haziran 2010 03:00

T24- Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un adada bulunmasının "tarihi bir olay" olduğunu söyledi.


Alitalia havayollarına ait uçakla Kıbrıs Rum kesimin Baf havaalanına gelen Papa'yı uçağın kapısında Rum yönetimi lideri Hristofyas ile eşi Elsi Hristofyas karşıladı.


Uçağın üzerine Kıbrıs Rum yönetimi ve Vatikan bayrakları asıldı. Tören alanında Papa'nın yürüyerek havaalanı terminaline gideceği yola kırmızı halı serildi. Karşılama töreninde, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos da hazır bulundu.


Hristofyas, havalanında yaptığı açıklamada, Papa 16. Benediktus'un adada bulunmasının "kuşkusuz tarihi bir olay olduğunu" ifade ederek, ziyaretin, "nefret ve savaş yerine barışın hüküm sürmesine ilişkin güçlü bir mesaj taşıdığını" kaydetti.


Papa 16. Benediktus, daha sonra Aşağı Baf'ta bulunan Ayia Kiriakis Hrisopolitissas kilisesinde Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisosotomos'la birlikte ayine katıldı. Başpiskopos 2. Hrisostomos da Papa'nın ziyaretini "tarihi" olarak niteledi.


Papa 16. Benediktus, Kıbrıs Rum kesimindeki temaslarına yarın devam edecek ve Rum lideri Hristofyas'la makamında görüşecek.


Bu arada Aşağı Baf bölgesinde, Papa'nın geçeceği güzergahta Papa'nın adaya gelişini protesto etmeye kalkışan bir gruba polis müdahale etti.

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