Papa, Roma'daki cezaevlerine 15 bin dondurma gönderdi

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Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, kayıtlardaki en sıcak yazlardan birini geçiren İtalyan başkenti Roma'daki cezaevlerinde tutuklu bulunanlara 15 bin dondurma gönderdi.

The Guardian'ın aktardığına göre dondurmalar Roma'daki iki cezaevine Vatikan'ın sosyal hizmetler sorumlusu Kardinal Konrad Krajewski tarafından teslim edildi.

Yapılan açıklamada Vatikan'ın sosyal hizmetler ofisinin bu sene tatil yapmadığını ve cezaevlerini ziyaret ettiğini ifade etti.

Açıklamada 15 bin dondurmanın bu yaz tutuklulara yapılan yardımlardan sadece biri olduğu ifade edildi.