‘Papa, prezervatifle ilgili gerçeği çarpıtıyor’

Ünlü tıp dergilerinden Lancet, Papa 16. Benediktus'un prezervatifin AIDS'in yayılmasına neden olduğunu söyleyerek bilimsel kanıtları çarpıttığını savundu.



Lancet, yayımladığı baş makalede, Papaya söz konusu açıklamalarını geri çekmesi çağrısında bulundu.



Makalede, "Dini ya da siyasi olsun, herhangi etkili bir şahsiyetin yanlış bir bilimsel açıklama yapması milyonlarca kişinin sağlığını etkiler. Bu kişiler, bu yanlış açıklamalarını ya geri çeker ya da doğrusunu söyler" ifadeleri kullanıldı.



Papa, Afrika'ya yaptığı ilk ziyaretinde gazetecilere, "AIDS hastalığı, prezervatif dağıtılarak üstesinden gelinilemeyecek bir sorundur. Prezervatifler aksine bu hastalığı artırır" demişti.



BM AIDS ile Mücadele Programı da (UNAIDS), Papanın bu sözleri üzerine prezervatifin AIDS ile mücadelede temel unsur olduğunu açıklamıştı.



(AA)