Papa, pazar ayininde Ankara'da hayatını kaybendeler için dua etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, pazar ayinine katılanlarla birlikte Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için dua etti. Papa Francis, "dünkü patlamada ölen savunmasız insanlar için derin üzüntü duyduğunu" söyledi. Haftalık geleneksel Angelus duasının ardından konuşan Papa, "Dün, büyük bir acıyla Ankara’da, Türkiye’de meydana gelen korkunç katliam haberini aldık" dedi.



Aziz Petrus Meydanı'nı dolduran binlerce insandan kurbanlar için sessizce dua etmelerini isteyen Ruhani lider, konuşmasında, "Acılıyız. Acı duyuyorum. Çünkü saldırganlar, barış için gösteri yapan savunmasız insanları vurdu. O sevgili ülke için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatikan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf



DHA'dan Esma Çakır'ın haberine göre; Vatikan, Papa Francis adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir telgraf gönderdi. Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin'in Papa adına Erdoğan'a dün yolladığı ve bugün açıklanan telgrafta şu ifadeler yar alıyor.



"Papa cenapları Francis, Ankara'da bu sabah meydana gelen patlamada ölümlerin ve yaralanmalarını olduğunu öğrenmekten derin teessür duyuyor ve bu trajediden etkilenenlere yürekten dayanışmasını iletiyor. Papa cenapları bu barbar saldırıdan duyduğu acıyı ifade ederken, sizden bu felaketten etkilenen tüm ailelere ve yaralıları tedavi etmeye çalışan acil servis ve güvenlik çalışanlarına ruhani yakınlığını iletmenizi istiyor. Papa Francis, Rab’den, müteveffaların ruhlarını kabul etmesini ve acı çekenler ile ailelerine güç vermesini diliyor."