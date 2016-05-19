Papa'dan patronlara mesaj: İşçileri sömürenler kan emicilerdir

Katoliklerin lideri ve Papa Francesco, sigortasız, emeklilik katkısı olmaksızın, geçici sözleşmelerle ya da kayıtsız işçi çalıştıranları, işçilerin emeğini sömürerek zengin olanları 'kan emicilikle' suçladı.

Seleflerinin aksine Papalık Sarayı'nda değil, Vatikan'daki mütevazi Santa Marta Konukevi'nde ikamet eden Papa Francesco, burada yaptığı sabah ayininde işçilerin adaletsiz şartlarda çalıştırılarak sömürülmesinin "ölümcül bir günah" teşkil ettiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Papa, sigortasız, emeklilik katkısı olmaksızın, geçici sözleşmelerle ya da kayıtsız işçi çalıştıranları, işçilerin emeğini sömürerek zengin olanları "kan emicilikle" suçladı.

Vatikan Radyosu'nun aktardığı ayinde Papa, İtalya'da da yaygın olarak uygulanan süreli sözleşmelere atıfla şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada aynı şey yaşanıyor ama bugün, buradaki durumu düşünelim. 'Çalışmak istiyorum'. 'Tamam'. Sana bir sözleşme yapıyorlar. Eylül'den Haziran'a kadar. Emeklilik şansı yok, sağlık sigortası yok... Haziran'da sözleşme askıya alınıyor, Temmuz ve Ağustos'ta havayla besleneceksin. Eylül'de yeniden işe alıyorlar. Bunu yapanlar gerçek kan emicilerdir, çalıştırarak köle haline getirdikleri insanların çekilen kanıyla yaşıyorlar."

'Zenginler, zenginlik içinde yağ bağlıyor'

Papa Francesco, genç bir kadının kendisine anlattığı tecrübesini de örnek vererek şöyle devam etti: "Günde 11 saat çalışarak, kayıtsız şekilde 650 euro kazanacağı bir iş bulmuş. Kıza demişler ki: 'İster kabul et, ister etme. Kabul edecek başkaları var, arkanda sırada bekleyenler var'.

"Bu zenginler, zenginlik içinde yağ bağlıyor. İnsanların sömürülmesi bugün gerçek bir kölelik sistemi teşkil ediyor. Biz artık köleliğin kalmadığını düşünüyorduk, ama hâlâ var. Fakat artık Afrika'dan aldıkları köleleri Amerika'da satmıyorlar. Kölelik bizim şehirlerimizde."

Papa, insan kaçakçılarının yalnızca seks işçileri ve çocuk ticareti yapmadığını, işçilerin ve fakirlerin sömürülmesinin de "medeni insan ticareti" olduğunu söyledi.