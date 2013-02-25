Papa, papalık seçim nizamnamesinde değişiklik yaptı

Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Papalık Nizamnamesi'nde, Papalık seçim sürecinin başlaması için Kardinaller Meclisi'ne yetki veren değişikliği imzaladı. 28 Şubat'ta görevinden ayrılacak olan Papa 16. Benediktus, halefinin belirleneceği Papalık Seçimi Konklav'ın başlama zamanının öne çekilmesini sağlayacak kararı imzalayarak, Papalık Nizamnamesi'nde ''Motu proprio'' olarak ifade edilen kendi inisiyatifini kullanmış oldu.

Papa imzaladığı bu kararla kendisinin 28 Şubat'ta yerel saatle 20.00'de görevden ayrılışından sonra makamın boş olduğunun ilan edilmesini (Sede Vacante) takiben 15 günlük bekleme süresinin öne alınması için Kardinaller Meclisi'ne yetki veriyor. Buna göre, Kardinaller Meclisi, uygun gördüğü takdirde, Konklav tarihini Mart ayının ilk haftalarına alarak, Katolik aleminin 24 Mart itibariyle başlayacak Paskalya Bayramı ayinlerini, Papasız karşılama olasılığını düşürmüş olacak.

Öte yandan Papa, bu sabah kamuoyunda Vatileaks olarak bilinen Papa'nın ofisinden belgelerin basına sızdırılmasına ilişkin olayı soruşturan Kardinaller Julian Herranz, Jozef Tomko ve Salvatore De Giorgi'den oluşan 3 kişilik heyeti kabul etti. Papa'nın heyete çalışmalarından ötürü teşekkür ettiği ifade edildi.

Vatikan Sözcüsü Rahip Federico Lombardi, soruşturma komisyonun çalışmalarının sadece yeni seçilecek olan Papa'nın bilgisine sunulacağını bildirdi.

