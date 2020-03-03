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Dünya

Papa'nın Koronavirüs test sonucu çıktı

Papa, geçen hafta soğuk algınlığı nedeniyle art arda 3 etkinliğini iptal etmişti

03 Mart 2020 09:59

Katolik Kilisesi lideri Papa Franceso'nun geçen hafta soğuk algınlığı nedeniyle art arda etkinliklerini iptal etmesinin yarattığı yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) endişesi son buldu. Vatikan yetkilileri Papa'nın test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. 

Papa, geçen hafta katıldığı Kül Çarşambası ayinin öksürürken kameralara yansımış daha sonra da art arda 3 etkinliğini soğuk algınlığı gerekçesiyle iptal etmişti.

Avrupa'da Koronavirüs'ün en çok yayıldığı ve 52 kişinin ölümüne neden olduğu İtalya'da Papa'nın rahatsızlığı Koronavirüs endişesi çıkarmıştı. 

Vatikan yetkilileri Papa'nın Koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. 

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