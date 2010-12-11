Papa 'Müslüman Türkiye'yi AB'de istemedi

T24- WikiLeaks'in sızdırdığı ABD Dışişleri yazışmalarında, Papa 16’ncı Benedikt'in Müslüman Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istemediği ortaya çıktı.







The Guardian'da yayımlanan habere göre, Papa, Vatikan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına karşı büyüyen düşmanlıktan sorumlu.







2004 yılında Vatikan Türkiye'nin AB üyeliği hakkında tarafsız kalmayı seçerken, o dönemde Kardinal olan Ratzinger, Müslüman bir devletin AB'ye girmesine karşı olduğunu açıkladı.



Vatikan'daki Yabancı Devletlerle İlişkiler Sekretaryası Müsteşarı Piskopos Pietro Parolin, Amerikalı diplomatlara söylenenlerin Vatikan'ın resmi pozisyonunu göstermediğini, Ratzinger'in kendi yorumları olduğunu iletti.



WikiLeaks'in yayımladığı yazışma, Ratzinger'in, Vatikan'ın Avrupa Birliği anayasasındaki Avrupa'nın "Hıristiyan temellerini" korumak isteyen başarısız itkinin önde gelen sesi olduğunu gösteriyor. Amerikalı diplomat, Ratzinger'in Müslüman bir ülkenin AB'ye girişine izin vermenin gelecekte Avrupa'nın Hıristiyan kurumlarını zayıflatacağını bildiğini not etti.







Fakat 2006'da, Parolin şimdiki Papa 16’ncı Benedikt Ratzinger için çalışıyordu ve ifadesi açık biçimde değişti . ABD'li diplomatlara "Ne Papa ne de Vatikan Türkiye'nin AB üyeliğini destekledi ve tersini yaptı" diyen Parolin, ekliyor "aksine, Vatikan katılıma açık olduğunu ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmek için Kopenhag kriterlerine ulaşması gerektiğini vurguladı"







Ama Parolin, dini özgürlüklere dair taleplerin yerine getirilmesini beklemiyordu: "En büyük korku, Türkiye'nin dini özgürlükler için gerekli ilerlemeyi kaydetmeden AB'ye girmesi. [Parolin] AB üyelerinin ve Amerika'nın [Türkiye'ye] bu konuda baskı yaptıkları hakkında ısrar etti... Dedi ki, Neredeyse 'açık zulüm' gibi, Türkiye'deki Hıristiyan cemaat için daha kötüsü olamazdı."







Yazışmalar, Amerika'nın Roma ve Ankara'da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği içn lobicilik yaptığını açığa çıkardı. 2006'daki yazışma şu sözlerle bitiyor: "Umuyoruz ki kıdemli bir yetkilinizi Vatikan'a ziyarete gönderirsiniz ve onları Türkiye ve entegrasyona dair pozitif mesajlar vermesi için cesaretlendirirsiniz."





Fakat 2009'da, ABD Başkanı Barack Obama'nın ziyareti öncesinde ABD elçisi şöyle konuşuyor: "Vatikan'ın duruşu, Türkiye'nin AB'ye katılmasını ne destekleme ne de reddetme gibi bir rol oynama yönünde. Vatikan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle üyeliğe benzer özel bir ilişki geliştirmesini tercih ediyor olabilir."





(Çeviri: T24)







