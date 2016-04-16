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Dünya

Papa, Patrik Bartholomeos ile birlikte göçmen krizinin simgelerinden Midilli'yi ziyaret etti

Papa, Avrupa ülkelerine yerleştirme programlarına desteğinin sembolü olarak 10 sığınmacıyı Vatikan'a götürecek

16 Nisan 2016 13:51

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, mültecilere destek için Yunanistan'ın Midilli Adası'nı ziyaret etti.

Papa göçmenlerin tutulduğu Moria kampını ziyaretinde, "Avrupa ülkelerine yerleştirme programlarına desteğinin sembolü" olarak 12 sığınmacıyı Vatikan'a götüreceğini açıkladı.

Papa'yı havalimanında Başbakan Aleksis Çipras, Fener Rum Patriği Batholomeos, Atina Başpiskoposu Ieronimos ve Ortodoks din adamları resmi törenle karşıladı.

Papa ve Çipras havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından dini liderler ve Çipras adada göçmenlerin tutulduğu Moria kampını ziyaret etti. Burada üç dini liderde konuşma yaparken, amaçlarının göçmenlerin yaşadığı sorunlara ve çektikleri acılara dikkat çekmek olduğu mesajı verildi. 

 

"Yalnız değilsiniz" mesajı

 

Papa konuşmasında mültecilere “yalnız değilsiniz” şeklinde seslenirken, “Ben kardeşlerim, Patrik Bartholomeos ve Başpiskopos Ieronimos sizinle olmak, hikâyelerinizi duymak için geldik” dedi.

 

Papa 12 mülteciyi Vatikan'a götürecek 

 

Atina Haber Ajansı'nın (ANA) haberine göre Papa, Avrupa ülkelerine yerleştirme programlarına desteğinin sembolü olarak 12 sığınmacıyı Vatikan'a götürecek. Sığınmacıların, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında göçmenlere ilişkin varılan mutabakatın yürürlüğe girdiği 20 Mart öncesinde Yunanistan'a varıp ülkede mahsur kalan sığınmacılar arasından seçileceği bildirildi. Sığınmacıların, sağlık sorunları olan, engelli veya tek ebeveynli ailelerden oluşacağı ifade edildi.

 

"Mülteciler rakamdan ibaret değildir"

 

Papa, ziyaret öncesi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, da “Mülteciler rakamdan ibaret değildir, yüzleri isimleri, hikayeleri olan ve böyle davranılması gereken insanlardır” ifadelerini kullandı.

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