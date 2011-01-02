-PAPA MISIRDAKİ SALDIRIYI KINADI VATİKAN (A.A) - 02.01.2011 - Mısır'ın İskenderiye kentinde dün sabah saatlerinde Kıpti Ortodoks Kilisesi'ne ait bir kilise önünde gelen meydana gelen patlama, Roma Katolik Kilisesi lideri Papa 16. Benediktus tarafından kınandı. Papa 16. Benediktus, bugün Aziz Petrus Meydanı'nda Angelus duası sonrasında yaptığı konuşmada, İskenderiye'den gelen saldırı haberini büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Irak'ta Hristiyanları ülkeyi terke zorlama amacıyla evlerinin yakınlarına bomba yerleştirme hadiselerinde de gördüğümüz bu tür kalleş eylemler, Tanrı'yı ve tüm insanlığı incitmektedir" dedi. Hristiyanların dünyanın çeşitli yerlerinde şiddete maruz kaldığını söyleyen 16. Benediktus, "Hristiyanlığı hedef alan bu şiddet stratejisi, tüm halkı etkilemektedir. Kurbanlara ve ailelerine duacıyım. Hristiyan cemaatlerinin dinlerinde sebat etmelerini ve İncil'in gerektirdiği üzere dinlerini şiddetten uzak biçimde yaşamalarını diliyorum" diye konuştu. Papa 16. Benediktus, konuşmasında, "Dünyanın çeşitli yerlerinde Hristiyanlığa hizmet ettikleri sırada 2010'da öldürülenlerin tümünü de bu vesileyle anmak istiyorum. Rabbin huzurunda onları da saygıyla anıyoruz. Bizlerin umudu ve barışı olan Mesih'teki birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini de kullandı. -EL EZHER ŞEYHİNDEN VATİKAN'A TEPKİ Mısır'da en köklü din eğitimi kurumlarından biri olan El Ezher Şeyhi Ahmet Tayyib, İskenderiye kentinde dün sabah bir kilise önünde meydana gelen patlama sonrasında Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus'un uluslararası camiayı Hristiyanları korumak için harekete geçmeye çağırmasını eleştirdi. Mısır gazetelerinden El Ahram'ın Arapça internet sayfasında yayımlanan habere göre El Tayyib, bugün Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, 16. Benediktus'un Kıpti Ortodoks Kilisesi'yle ilgili beyanatına tepki göstererek, "Papa'nın Kıptiler için koruma çağrısı yapması Mısır'ın iç işlerine müdahaledir. Bu kabul edilebilir bir çağrı değildir" dedi. El Ezher Şeyhi El Tayyib, "Ben bu konuda Papa'yla aynı görüşte değilim. Irak'ta Müslümanlar öldürülürken Papa niye benzer bir çağrı yapmamıştır? Bunu da sormak istiyorum. Dünyada yaşanan kıyımlar ve cinayetler konusunda Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında eşit sayılmayacak yaklaşımlar sergilenmesini de eleştiriyorum" diye konuştu. İskenderiye'de bir kilise önünde meydana gelen patlamayı kınayan El Tayyib, Müslümanıyla Hristiyanıyla tüm Mısırlıları "ulusal birliği muhafaza etmek için gece gündüz hep birlikte çalışmaya" çağırdı. El Ezher Şeyhi El Tayyib, "Müslümanların bu olayla ilgili olarak Hristiyan kardeşlerine taziyede bulunmaları vaciptir. Bu dinen tartışma dahi götürmeyen bir konudur. İskenderiye'deki kilise önünde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Kıpti Ortodoks Kilisesi Patriği Şennuda'yı ben de bizzat ziyaret edip taziyede bulunacağım" ifadelerini de kullandı.